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Приготовиться к блокировке "серых" иномарок Li Auto: россиянам стоит быть внимательными

Новости Li Auto: Sinomach рассматривает блокировку функций на "серых" машинах, продажи в России снизились на 46%. Будущее владельцев неопределено.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.05.2025, 12:03·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Компания Auto в марте объявила о получении дистрибьюторских прав на бренд Li Auto (или Lixiang) в России. Однако сейчас появилась информация о возможной блокировке некоторых ключевых функций на автомобилях Li из серого импорта. Об этом сообщили из Sinomach, не исключая подобного развития событий, как утверждает представитель компании Лев Лазарев.

Доля «серых» поставок иномарок Li Auto в Россию увеличивалась после одобрения параллельного импорта, достигнув вплоть до топ-10 самых популярных брендов для параллельной торговли автомобилями.

Вопрос о возможной удаленной блокировке функций на машинах еще не окончательно решен. Это могло бы негативно отразиться на владельцах «параллельных» Li Auto, так как машины могут стать непригодными для использования без доступа к мультимедийным функциям автомобиля.

На данный момент на территории России уже действуют 20 официальных дилеров Li Auto. Именно они будут отвечать за сервисное обслуживание и гарантийные обязательства. Согласно новой стратегии компании, автомобилями Li Auto сможет торговать исключительно Sinomach Auto, что будет оформлено официально.

Фото: Carsweek.ru

 

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Китайские автомобили (531)Lixiang (21)Li Auto (9)

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