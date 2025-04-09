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Четыре модели автомобилей, которые чаще всего угоняют в России

Рост угонов автомобилей в России: самые популярные модели угона, снижение безопасности и возросший интерес к запчастям. Страховщики сообщают о резком увеличении случаев краж в первом квартале.
РедакцияР
Редакция
09.04.2025, 10:22·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Верхние строчки антирейтинга принадлежат недорогим автомобилям. Это Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, вазовские «Веста» и «Гранта» и прочее.

Угоняют такие машины чаще всего для разбора на запчасти, чтобы потом выставить популярные детали на продажу. Здесь катализатором угона становится интерес автолюбителей к запчастям. На подержанные детали в хорошем состоянии всегда найдутся покупатели.

Сами страховщики говорят, что в первые три месяца нынешнего года число автокраж в стране выросло – сразу на 70 процентов в годовом сравнении. Такую статистику ранее озвучили в Страховом доме ВСК.

Причем самым «криминальным» месяцем по части автомобильных угонов стал февраль.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что на российском рынке растет доля ввоза подержанных машин.

Источник

Статистика авторынка (57)Угон (7)

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