Четыре модели автомобилей, которые чаще всего угоняют в России

Верхние строчки антирейтинга принадлежат недорогим автомобилям. Это Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, вазовские «Веста» и «Гранта» и прочее.

Угоняют такие машины чаще всего для разбора на запчасти, чтобы потом выставить популярные детали на продажу. Здесь катализатором угона становится интерес автолюбителей к запчастям. На подержанные детали в хорошем состоянии всегда найдутся покупатели.

Сами страховщики говорят, что в первые три месяца нынешнего года число автокраж в стране выросло – сразу на 70 процентов в годовом сравнении. Такую статистику ранее озвучили в Страховом доме ВСК.

Причем самым «криминальным» месяцем по части автомобильных угонов стал февраль.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что на российском рынке растет доля ввоза подержанных машин.