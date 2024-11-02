Предупреждение для россиян: что означает новое удорожание автомобилей и каким ростом цен стоит ожидать?

Прогнозируется, что к декабрю текущего года цены на новые автомобили в России вырастут не менее чем на 10%. Об этом сообщается на портале Autonews, ссылаясь на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

Представители РОАД заявили: «Цены в ноябре будут продолжать свой рост, в том числе из-за увеличения утильсборов и ключевой ставки Центробанка. Мы прогнозировали повышение стоимости автомобилей не менее чем на 10% к концу года».

РОАД отметили, что подорожание автомобилей и кредитов, а также ужесточение требований к заемщикам со стороны банков, снижают покупательскую способность и спрос на автомобили в целом.

Представители ассоциации отметили: «Мы следим за ситуацией с спросом и видим его снижение. Существенное удорожание кредитов и увеличение требований к заемщикам привели к тому, что приобретение автомобилей в последнее время в основном осуществлялось с использованием автокредитов».

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин также уверен в том, что цены будут продолжать расти. По его мнению, автомобильная отрасль вместе с рынком подержанных автомобилей уже достигли своего пика из-за нехватки средств у населения, и сфера автокредитования достигла предела.

Антон Шапарин высказал мнение: «Цены находятся уже на максимуме, и мы имеем дело с текущими запасами автомобилей. В первую очередь продавцы будут стараться избавиться от них, пока не наступит новый год, а цены на автомобили, которые поступят по новым ставкам утилизационного сбора, будут увеличены. Однако это увеличение будет плавным и постепенным. По результатам цены вырастут на сумму утилизационного сбора».

Увеличение ставки утилизационного сбора с 1 октября уже послужило катализатором значительного роста цен на российском авторынке. Только за первые две недели октября цены на свои автомобили повысили сразу 10 производителей, причем четыре из них сделали это дважды.

Ранее сообщалось, что объем продаж подержанных автомобилей в России третий месяц подряд превышает 500 000 единиц. С марта по май этот показатель также оставался выше данной отметки, но в июне снизился до уровня 499,6 тыс. проданных подержанных легковушек.