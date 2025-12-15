На сколько дешевле автомобили LADA, Geely и BELGEE в России и Беларуси

Дискуссии о том, выгоднее ли приобретать автомобили в России или Беларуси, не утихают уже многие годы. В попытке выяснить окончательно, где цены на авто ниже, журналисты портала ABW предприняли собственное расследование. В ходе деловой поездки в Санкт-Петербург они посетили официальные дилерские центры трех популярных на обоих рынках брендов: BELGEE, Geely и LADA. Цель — выяснить реальные цены на одни и те же модели в максимальной комплектации, не учитывая бонусы, акции и скидки.

BELGEE: отличия в стоимости в зависимости от страны

Первым под прицел сравнения попал белорусский автопроизводитель BELGEE. В дилерском центре Санкт-Петербурга на Приморском проспекте названы следующие цены на топовые варианты: S50 — 2,4 млн рублей, X50 — 2,7 млн рублей, X70 — 3 млн рублей. В переводе на белорусские рубли это составляет 90,5 тысячи, 101,8 тысячи и 113,2 тысячи соответственно.

Для объективности ценники были проверены и в Минске. Здесь оказалось, что те же автомобили и в тех же комплектациях можно приобрести за 60,9 тысячи, 71,9 тысячи и 86,9 тысячи белорусских рублей. Разница между странами оказалась существенной.

Geely: значительный разрыв между рынками

Следующий анализирован бренд Geely. В петербургском салоне ассортимент оказался более ограниченным, чем у дилеров в Беларуси, но ключевые модели присутствовали. Цены на них в топовых вариантах впечатлили: Preface — 3,36 млн рублей (126,7 тысячи белорусских рублей), Okavango — 3,9 млн рублей (147 тысяч), Monjaro — 4,85 млн рублей (183 тысячи), Atlas — 4,02 млн рублей (151,5 тысячи).

Между тем в Минске топовые комплектации марок Geely оказались заметно дешевле: Preface — 90,9 тысячи, Okavango — 94,9 тысячи, Monjaro — 127,9 тысячи, Atlas — 100,9 тысячи белорусских рублей. Помимо этого, в Беларуси доступны электромобили E8, EX2, EX5 и модель Coolray, которые на российском рынке в продаже отсутствуют.

LADA: автомобили отечественной сборки дороже на российском рынке

Логично было бы предположить, что стоимость автомобилей LADA в России будет ниже, однако собранные данные говорят об обратном. В одном из салонов Санкт-Петербурга Granta стоит от 1,08 млн рублей (40,7 тысячи белорусских рублей), Vesta — от 1,9 млн рублей (71,9 тысячи), Niva Travel — 1,76 млн рублей (66,4 тысячи). Кроме того, в продаже есть эксклюзивные для российкого рынка модели Iskra и Aura.

В столице Беларуси цены на эти же автомобили заметно скромнее: Granta — от 36,2 тысячи, Vesta — от 65,2 тысячи, Niva Travel — 60,65 тысячи белорусских рублей. На некоторых модификациях ценовой разрыв доходит до десятков тысяч рублей.

В конце расследования был сделан вывод: выгода приобретения новых авто марки BELGEE, Geely и LADA в Беларуси очевидна. Размер экономии колеблется от 2,1 тысячи белорусских рублей (LADA Niva Legend) до 86,1 тысячи (Geely EX5). В среднем разница по моделям достигает 25,5 тысячи белорусских рублей, что может стать ключевым фактором для желающих купить машину за границей.

Отметим, что ранее сообщалось о повышении цен на автомобили восьми марок на российском рынке накануне Нового года.

Источник фото — Geely.