Россия стала крупнейшим за пределами Китая рынком для GAC.

Важную информацию раскрыла пресс-служба китайского бренда GAC, отметив, что Россия стала самым крупным зарубежным рынком для компании. По данным агентства «АВТОСТАТ», в 2024 году было продано 20 105 автомобилей марки GAC в России, что почти в 7 раз превысило показатели предыдущего года.

Кроссовер GS8 оказался самым популярным среди автомобилей GAC в России, составляя две трети всех продаж бренда в прошлом году, что равняется 13 403 экземплярам. На втором месте оказался GS3 (4 963 шт.), а на третьем – минивэн M8 (1 309 шт.).

В декабре 2024 года GAC впервые попал в ТОП-10 самых популярных брендов в России, заняв десятое место. В конце года было продано 2 283 автомобиля, что позволило бренду показать лучший рост среди лидеров, увеличившись в 3,1 раза.

Говоря об экспорте, в 2024 году количество проданных за рубеж автомобилей GAC из Китая превысило 90 тысяч. Основной рынок – Россия. Кроме того, бренд расширил свою географию продаж до 74 стран и регионов, включая Узбекистан, Колумбию, Уругвай, Гватемалу и Азербайджан.

За прошлый год было открыто 217 шоу-румов, а общее число дилерских центров по всему миру достигло 391. Компания также усилила свое присутствие за рубежом, открыв 6 новых представительств в Европе, Южной Америке и Мексике, а также 5 центральных складов по всему миру.