Нико Росберг в восторге от природного таланта Льюиса.

Бывший гонщик и напарник Льюиса Хэмилтона Нико Росберг восхищен последней гонкой британца за команду Mercedes…

Нико Росберг делится своими впечатлениями: "Это было выступление семикратного чемпиона мира, самого великого гонщика всех времен – его скорость была поразительной, а обгон произошел так эффектно, что это было достойно восхищения. Феноменальное выступление."

Росберг выражает сожаление по поводу завершения сотрудничества Льюиса с Mercedes, отмечая, что Хэмилтон был связан с командой практически три десятилетия. "Мы начали гонять вместе в возрасте 12 лет, поэтому я был свидетелем его пути с самого начала. Мы прошли через многое вместе, и я все еще восхищаюсь этим."

Гонщик подчеркивает удивительный природный талант Льюиса Хэмилтона, называя его, пожалуй, самым талантливым гонщиком в истории. Росберг размышляет, как иногда им удавалось проходить один и тот же участок трассы на одной машине, и при этом он не мог понять, как ему это удавалось. "Я сам был не плох на трассе, но увидев его выступление, я много раз думал: «Это невозможно»".

Нико Росберг высоко ценит способность Льюиса посвятить свою жизнь гонкам и достижению успеха. "Мы видели случаи, когда очень талантливые гонщики выигрывали один титул, но чтобы стать семикратным чемпионом, нужно иметь полный контроль над собой, своей личной жизнью. Льюис смог добиться этого, и это действительно большой успех".

Росберг высказывает уважение к тому, как Хэмилтон справился со всеми трудностями, через которые ему пришлось пройти, и как он сумел достичь вершин в мире автоспорта. "Это было трудно из-за его происхождения, но в нашем сумасшедшем мире Льюис смог преодолеть все трудности и стать лучшим".