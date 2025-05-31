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Причины проблем Хэмилтона, по мнению Росберга

Нико Росберг комментирует отставание Льюиса Хэмилтона от Шарля Леклера: причина - возраст британского гонщика Ferrari. У Росберга есть замечания по скорости Хэмилтона и необходимости улучшений.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.05.2025, 12:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший напарник Льюиса Хэмилтона, Нико Росберг, высказал своё мнение относительно отставания семикратного чемпиона от Шарля Леклера. По мнению Нико, проблемы Хэмилтона с нехваткой скорости могут быть обусловлены возрастом британского гонщика.

Нико Росберг отметил, что у Льюиса наблюдается некоторое снижение производительности, что можно наблюдать уже с прошлого сезона, когда Джордж Расселл опережал его в зачёте по очкам. В текущем году также заметно, что Хэмилтону не хватает скорости, особенно это сказывается в квалификациях. Эксперт подчеркнул, что Леклер выдающийся специалист по квалификациям, и Льюису необходимо приложить дополнительные усилия.

Согласно Нико Росбергу, даже самый великий гонщик всех времён в определенный момент начинает уступать в скорости из-за возраста. По мнению эксперта, когда гонщику исполняется 40 лет, это происходит раньше, чем позже. Поэтому существует вопрос, наступил ли уже тот возраст, когда гонщик начинает терять скорость.

Нико Росберг подчеркнул, что даже одна десятая секунды имеет колоссальное значение в мире Формулы 1, особенно когда твой напарник – один из лучших гонщиков нового поколения, как, например, Шарль Леклер.

Источник

Нико Росберг (13)Льюис Хэмилтон (153)Ferrari (375)

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