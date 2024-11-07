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Автоконцерн «Рольф» планирует начать производство автомобилей под собственным брендом не раньше 2026 года.

ГК «Рольф» готовится к запуску собственного производства автомобилей, заявил генеральный директор компании Роман Антонов в эксклюзивном интервью для газеты «Коммерсант». Площадка для нового автомобильного производства уже определена.
РедакцияР
Редакция
07.11.2024, 14:17·2 мин
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Фото: Autostat.ru

ГК «Рольф» готовится к запуску собственного производства автомобилей, заявил генеральный директор компании Роман Антонов в эксклюзивном интервью для газеты «Коммерсант». Площадка для нового автомобильного производства уже определена.

По словам Романа Антонова, автомобильное производство ГК «Рольф» будет расположено на территории индустриального парка «Пущино» в городе Серпухов. Этот выбор не случаен, подчеркивает генеральный директор. Серпухов недавно получил статус наукограда, и в городе уже активно развиваются научные центры, в том числе и в автомобильной сфере. Это означает, что «Рольф» намерен заняться не только сборкой, но и собственной разработкой автомобилей.

Первый автомобиль под брендом «Рольф» планируется выпустить только к 2026-2027 годам. В настоящее время компания находится в процессе переговоров с потенциальными партнерами, включая компании из Китая. Однако размер инвестиций и планируемый объем производства пока не разглашаются.

Антонов отметил, что проект не сводится только к созданию новых рабочих мест. Ключевой задачей для «Рольфа» является получение передовых технологий производства от своих партнеров, на базе которых будут разрабатываться собственные инновации в области автомобилестроения.

Кроме того, в компании рассказали о планах на организацию производства шин. Основная часть производства будет сконцентрирована также в индустриальном парке «Пущино». Некоторая часть шин будет производиться на уже существующих предприятиях в России, а другая часть – за рубежом. В настоящее время группа компаний активно ведет переговоры о возможном приобретении шинного завода в России.

Источник

Производство (58)Дилеры (62)Разработки (8)Шины (14)РОЛЬФ (5)

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