Rimac создает уникальный одноместный гоночный гиперкар.

Компания Rimac планирует построить трековый гиперкар с единственным централизованным сиденьем, подтвердил генеральный директор Мате Римац в интервью Motor1 в пятницу.

"Теперь мы решили не только вывести пределы в дорожных автомобилях, но и в гоночных на треке," - сказал Римац Motor1. "Мы строим трековый автомобиль, с одним сиденьем, который будет быстрее большинства гоночных автомобилей на большинстве треков. Быстрее, чем в Формуле 1, быстрее, чем на Ле-Мане."

Такой автомобиль является большим отходом от того, что делала хорватская марка, которая ранее строила только двухместные электрические автомобили для дорог. Римац также добавил, что автомобиль будет иметь закрытую кабину в стиле купе и не будет основан на модели Nevera, а будет стоять на собственной платформе.

"Мы, вероятно, покажем вам это в этом году и проведем первые трековые мероприятия в следующем году," - рассказал Римац Motor1.

Отвечая на вопрос, планирует ли Rimac запустить серию с этим автомобилем, Мате заявил, что компания сначала планирует установить несколько новых рекордов. Генеральный директор подтвердил Motor1, что одноместный автомобиль будет предназначен только для трека, без намерений использования на дорогах. Но он также не будет соответствовать никаким существующим правилам.

"Безопасность есть, но все остальное? Никаких правил," - сказал Римац. "[Он будет двигаться] за пределы правил Формулы 1 или LMP."

Новость о новом Rimac появилась всего несколько часов спустя после того, как бренд показал свое последнее творение - Nevera R. Более сосредоточенная версия полностью электрического гиперкара, Nevera R развивает 2107 лошадиных сил, с заявленным временем разгона до 100 км/ч за 1,74 секунды, временем прохождения четверть мили за 8,23 секунды и максимальной скоростью 256 миль в час. Можно только представить, насколько быстрее могут быть вещи без ограничений дорожного законодательства.

Джефф Перез внес свой вклад в этот отчет.

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