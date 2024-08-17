Главная Новости Rimac создает уникальный одноместный гоночный гиперкар.
Новости

Rimac создает уникальный одноместный гоночный гиперкар.

Компания Rimac планирует построить трековый гиперкар с единственным централизованным сиденьем, подтвердил генеральный директор Мате Римац в интервью Motor1 в пятницу.
РедакцияР
Редакция
17.08.2024, 00:41·2 мин
single
Фото: Motor1.com

Компания Rimac планирует построить трековый гиперкар с единственным централизованным сиденьем, подтвердил генеральный директор Мате Римац в интервью Motor1 в пятницу.

"Теперь мы решили не только вывести пределы в дорожных автомобилях, но и в гоночных на треке," - сказал Римац Motor1. "Мы строим трековый автомобиль, с одним сиденьем, который будет быстрее большинства гоночных автомобилей на большинстве треков. Быстрее, чем в Формуле 1, быстрее, чем на Ле-Мане."

Такой автомобиль является большим отходом от того, что делала хорватская марка, которая ранее строила только двухместные электрические автомобили для дорог. Римац также добавил, что автомобиль будет иметь закрытую кабину в стиле купе и не будет основан на модели Nevera, а будет стоять на собственной платформе.

"Мы, вероятно, покажем вам это в этом году и проведем первые трековые мероприятия в следующем году," - рассказал Римац Motor1.

Отвечая на вопрос, планирует ли Rimac запустить серию с этим автомобилем, Мате заявил, что компания сначала планирует установить несколько новых рекордов. Генеральный директор подтвердил Motor1, что одноместный автомобиль будет предназначен только для трека, без намерений использования на дорогах. Но он также не будет соответствовать никаким существующим правилам.

"Безопасность есть, но все остальное? Никаких правил," - сказал Римац. "[Он будет двигаться] за пределы правил Формулы 1 или LMP."

Новость о новом Rimac появилась всего несколько часов спустя после того, как бренд показал свое последнее творение - Nevera R. Более сосредоточенная версия полностью электрического гиперкара, Nevera R развивает 2107 лошадиных сил, с заявленным временем разгона до 100 км/ч за 1,74 секунды, временем прохождения четверть мили за 8,23 секунды и максимальной скоростью 256 миль в час. Можно только представить, насколько быстрее могут быть вещи без ограничений дорожного законодательства.

Джефф Перез внес свой вклад в этот отчет.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свою почту ежедневно.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей
Политикой конфиденциальности и Условиями использования.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация