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Риккардо: Я был готов к подобной гонке морально

В рамках Гран При Монако гонщики команды AlphaTauri продемонстрировали разные результаты. Юки Цунода финишировал на восьмой позиции и заработал четыре очка для команды.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.05.2024, 21:21·2 мин
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Фото: F1news.ru

В рамках Гран При Монако гонщики команды AlphaTauri продемонстрировали разные результаты. Юки Цунода финишировал на восьмой позиции и заработал четыре очка для команды. В то время как его партнёр по команде, Даниэль Риккардо, финишировал на двенадцатой строчке и остался за пределами первой десятки.

Юки Цунода, занявший восьмое место, поделился своими впечатлениями: "Гонка получилась долгой, но я придерживался стратегии, разработанной командой. Хоть я и был немного разочарован, я старался оставаться спокойным, контролировать темп и состояние шин. Я думаю, что мы извлекли максимум из этой гонки. Мне особенно понравились последние круги, когда мне разрешили ускориться. Главное, что мы продолжаем набирать очки. Команда отлично отработала на этом этапе".

Даниэль Риккардо, финишировавший на двенадцатой позиции, прокомментировал свою гонку: "После квалификации я понимал, что гонка будет сложной. В Монако, если ты стартуешь с плохой позиции, тебе предстоит бороться за позиции на протяжении всей гонки. Именно так и случилось сегодня. Я старался атаковать, но обогнать опытного гонщика в Монако сложно, особенно если он не допускает ошибок. Несмотря на некоторые положительные моменты, у меня осталось личное разочарование. Следующий этап в Монреале, и мы постараемся показать лучший результат. Поздравляю Шарля Леклерка с его первой победой в Монако, я очень рад за него".

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Даниэль Риккардо (37)Юки Цунода (27)

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