Домашняя гонка ждёт команду, - говорит Риккардо.

Команда Red Bull довольна началом европейской части сезона, особенно учитывая, что он стартует с домашнего для коллектива этапа. Даниэль Риккардо выразил радость по поводу предстоящей домашней гонки, подчеркнув, что на этой неделе событий будет больше, чем обычно. Возможность посетить базу, увидеться с коллегами и понаблюдать за ходом дел — всё это ценно для гонщика, учитывая постоянные путешествия.

Пилот дополнил, что готовится к первому европейскому этапу в этом сезоне, где команда снова займёт место в Energy Station. Риккардо отметил, что в Европе есть несколько замечательных трасс, он любит возвращаться к классике и с нетерпением ждёт заездов в Имоле. Гонщик подчеркнул, что это интересная и сложная трасса, где каждая квалификация становится настоящим испытанием.

Шанс для обгонов есть, но на старых трассах это всегда вызывает трудности. Риккардо добавил, что активная борьба на трассе придает гонке дополнительный азарт. Вспоминая выступление в Имоле в прошлом году, гонщик с нетерпением ждёт возвращения на эту трассу.

Юки Цунода выразил радость по поводу предстоящей гонки в Имоле, назвав её своей второй домашней. Гонщик отметил, что в прошлом году гонку в Имоле отменили из-за наводнения, однако он рад вернуться.

Цунода подчеркнул огромные последствия наводнения, отметив силу и сплоченность города и региона после катастрофы. Пилот подчеркнул, что хоть его дом не пострадал, он принял участие в очистке улиц, помогая горожанам восстановиться.

Гонщик поделился, что Имола находится всего в 15 километрах от его дома, что делает эту гонку особенной для него. Он рассказал о своей утренней рутине перед заездом на трассу и подчеркнул, насколько ему нравится сама трасса. Цунода надеется на хорошие результаты на Гран При Имолы, чтобы порадовать своих коллег, работающих на базе команды.