Риккардо: «Неимоверная гонка, я рад, что смог заработать очки»

В последнем этапе в Монреале спортсмену Даниэлю Риккардо удача улыбнулась, несмотря на непростой старт. Несмотря на то, что он потерял позиции из-за фальстарта, австралиец смог добыть восемь очков в ходе хаотичной гонки и занял восьмое место. В то же время его партнер по команде остался разочарован, совершив ошибку и финишировав предпоследним.

«С самого начала уик-энда всё складывалось удачно, даже при переменчивой погоде. Гонка была безумной, и рад, что сумел заработать несколько очков, – отметил Даниэль Риккардо. – Штраф за фальстарт меня насторожил, но потом вспомнил, что почувствовал начало движения машины. Нужно разобраться с этой проблемой».

«Когда мы заезжали в боксы за новой резиной, мы потеряли несколько позиций относительно других машин на трассе. Даже после смены шин не удалось улучшить ситуацию, и мы оказались за пределами топ-10. Но ближе к финишу, когда трасса начала высыхать, и я перешёл на слики, мне удалось вернуться в десятку, что принесло облегчение», – добавил гонщик.

«Сегодня я совершил глупую ошибку, за что приношу извинения команде. Тактические решения были правильными, и команда работала слаженно. Хотя продолжать гонку на изношенных покрышках было сложно, переход на слики был удачным шагом, – прокомментировал свою гонку Юки Цунода. – Хоть удалось изменить обстановку после неудачных квалификаций, но всё равно расстроен результатом».