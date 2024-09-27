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Появились подробности о новом кроссовере от LADA

Согласно информации, опубликованной в «Российской газете», компания «АвтоВАЗ» утвердила дизайн своего нового кроссовера.
А
Антон Звонкий
27.09.2024, 11:01·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Согласно информации, опубликованной в «Российской газете», компания «АвтоВАЗ» утвердила дизайн своего нового кроссовера. Дмитрий Костромин, вице-президент по продажам и маркетингу предприятия, не раскрывая деталей внешнего вида, отметил, что «это будет бомба».

Представители автозавода стремятся удивить российских автолюбителей, создав автомобиль, не похожий на существующие модели «Лада». Новинка обещает быть эффектной и современной.

По мнению топ-менеджера, у компании «АвтоВАЗ» есть все шансы конкурировать с китайскими автопроизводителями на российском рынке.

Однако запуск производства нового кроссовера был перенесен на 2026 год, хотя сам Костромин выразил желание, чтобы модель появилась в серийном производстве как можно скорее.

Ранее сообщалось, что электрический универсал Lada e-Largus был оценен почти на уровне электрокара Tesla с автопилотом.

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