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Новшество от КамАЗ: революционные изменения в мире грузовиков

Голосовой помощник от "КамАЗа" поможет водителям в управлении функциями в кабине, звонках и даже игре "в города". Установка ассистента доступна без посещения сервиса.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
24.01.2025, 13:03·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

В рамках обновлений бортовой информационной системы "КамАЗов" нового поколения К5 появился инновационный голосовой помощник, разработанный совместно с томской компанией "Энбисис". Этот голосовой помощник обладает множеством функций, позволяющих водителям управлять различными параметрами во время движения — от регулировки климата в кабине до управления звонками и музыкой, сообщает "Мотор".

Представители производителя пояснили, что голосовой ассистент дает возможность изменять направление воздушных потоков, регулировать температуру в салоне, запускать приложения, отвечать на вызовы, узнавать информацию о транспортном средстве, переключать треки и радиостанции, а также играть в различные игры, включая "города".

Фото: Автоновости Дня

Сборка грузовиков "КамАЗ" с кабиной К5 и встроенным голосовым помощником началась в текущем 2025 году. Также отмечено, что этот инновационный ассистент будет доступен для установки в автомобили, выпущенные с начала второго квартала 2023 года, и ее можно будет произвести без необходимости обращаться к дилеру или в сервисный центр — достаточно будет совершить обновление программного обеспечения "по воздуху".

Напомним, что прошлым летом компания "КамАЗ" расширила свою линейку грузовиков, добавив новую модель шторно-бортового автомобиля KAMAЗ-65658-B5 на базе шасси с колесной формулой 6×2/2 в семейство тягачей поколения К5. Ожидается, что данные модели будут популярны среди логистических и торговых компаний, а также в сфере строительства и розничной торговли.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Камаз (18)

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