Весной россияне снова массово покупают автомобили, устанавливая новые рекорды

На 13-й неделе 2026 года российский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал лучший недельный результат с начала января. По данным автоэксперта Сергея Целикова, с 23 по 29 марта в стране было реализовано 28,6 тысячи автомобилей — на 19% больше по сравнению с предыдущей неделей и на 36,5% превышая аналогичный период 2025 года.

Сергей Целиков в своем Telegram-канале отметил, что рынок автомобилей, по его словам, «реально проснулся», что обусловлено, в том числе, ранней теплой весной. Именно благодаря погодным условиям ранее отложенный спрос начал активно реализовываться.

Эксперт также обратил внимание на большое количество новых моделей, поступающих в продажу с начала весны. Однако ключевым стимулом нынешнего роста он считает окончание квартала: автодилеры стремятся выполнить план, чтобы получить предусмотренные за это бонусы.

Что касается сегмента коммерческого транспорта, Сергей Целиков охарактеризовал его как «менее радужный, но не безнадежный». За отчетную неделю в России было реализовано порядка 1,3 тысячи новых легких коммерческих автомобилей (LCV), что на 9% меньше предыдущей недели. Грузовых машин было продано 1063 единицы, что на 6,2% больше, автобусов — 208 экземпляров, что отражает снижение на 6%. По всем этим направлениям динамика по-прежнему остается отрицательной в годовом выражении.

Вместе с тем рынок мототехники демонстрирует противоположную тенденцию. Как отмечает эксперт, с наступлением весны продажи мотоциклов стремительно растут. За рассмотренную неделю реализовано 1728 единиц мототехники — это на 75% больше, чем неделей ранее, и на 22,5% больше, чем в тот же период прошлого года.

Напомним, что предыдущий рекордный показатель недельных продаж новых легковых автомобилей на российском рынке был зарегистрирован на 12-й неделе 2026 года, когда было оформлено почти 24 тысячи новых автомобилей.

Автор: Иван Бахарев