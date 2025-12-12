Главная Новости Обновлённая линейка Hyundai i20 стартует с 2 миллионов рублей: новый дизайн и расширенные опции
Новости

Обновлённая линейка Hyundai i20 стартует с 2 миллионов рублей: новый дизайн и расширенные опции

Hyundai представила обновленные комплектации i20 для Великобритании: три варианта отделки, мощный турбомотор, богатое оборудование и цены от 19 995 фунтов.
РедакцияР
Редакция
12.12.2025, 14:42·2 мин
single
Фото: autoexpress

Компания Hyundai представила обновленную линейку комплектаций для своего популярного супермини i20, который конкурирует на британском рынке с такими моделями, как Renault Clio, Vauxhall Corsa и Peugeot 208.

Модельный ряд теперь состоит из трех вариантов исполнения с единственным доступным двигателем и двумя вариантами трансмиссии. Новинка отличается широким перечнем базового оборудования, а стартовая цена составляет чуть менее £20,000. Это значение сопоставимо с большинством конкурентов, при этом i20 в некоторых случаях предлагает более выгодные условия при схожем уровне оснащения.

Базовая версия Element оценена в £19,995 и уже в стандартной комплектации оснащается 10,25-дюймовым центральным сенсорным экраном, камерой заднего вида с парктрониками, автоматическими фарами с ассистентом дальнего света, а также 16-дюймовыми легкосплавными дисками.

Следующая комплектация Black Line, стоимостью £22,945, отличается рядом дизайнерских решений: черные 16-дюймовые колесные диски, черные корпуса зеркал, светодиодная оптика спереди и сзади, тонированные стекла, а также цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, заменяющая базовый 4,3-дюймовый дисплей.

Вершину гаммы занимает версия Tech Line за £25,495. В ее оснащение входят 17-дюймовые колеса, климат-контроль, автоматически затемняющиеся зеркала заднего вида, передние парктроники, атмосферная подсветка салона и система бесключевого доступа.

Для комплектации Tech Line предусмотрен дополнительный пакет Tech Package стоимостью £1,000, который включает премиальную аудиосистему BOSE и панорамный люк.

Все варианты i20 оснащаются одинаковым силовым агрегатом — бензиновым турбомотором объемом 1,0 литра мощностью 89 л.с. В стандартную комплектацию входит шестиступенчатая механическая коробка передач с электронной системой управления сцеплением, предотвращающей глушение двигателя. Опционально доступна семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями за доплату в £1,300.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация