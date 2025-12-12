Обновлённая линейка Hyundai i20 стартует с 2 миллионов рублей: новый дизайн и расширенные опции

Компания Hyundai представила обновленную линейку комплектаций для своего популярного супермини i20, который конкурирует на британском рынке с такими моделями, как Renault Clio, Vauxhall Corsa и Peugeot 208.

Модельный ряд теперь состоит из трех вариантов исполнения с единственным доступным двигателем и двумя вариантами трансмиссии. Новинка отличается широким перечнем базового оборудования, а стартовая цена составляет чуть менее £20,000. Это значение сопоставимо с большинством конкурентов, при этом i20 в некоторых случаях предлагает более выгодные условия при схожем уровне оснащения.

Базовая версия Element оценена в £19,995 и уже в стандартной комплектации оснащается 10,25-дюймовым центральным сенсорным экраном, камерой заднего вида с парктрониками, автоматическими фарами с ассистентом дальнего света, а также 16-дюймовыми легкосплавными дисками.

Следующая комплектация Black Line, стоимостью £22,945, отличается рядом дизайнерских решений: черные 16-дюймовые колесные диски, черные корпуса зеркал, светодиодная оптика спереди и сзади, тонированные стекла, а также цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма, заменяющая базовый 4,3-дюймовый дисплей.

Вершину гаммы занимает версия Tech Line за £25,495. В ее оснащение входят 17-дюймовые колеса, климат-контроль, автоматически затемняющиеся зеркала заднего вида, передние парктроники, атмосферная подсветка салона и система бесключевого доступа.

Для комплектации Tech Line предусмотрен дополнительный пакет Tech Package стоимостью £1,000, который включает премиальную аудиосистему BOSE и панорамный люк.

Все варианты i20 оснащаются одинаковым силовым агрегатом — бензиновым турбомотором объемом 1,0 литра мощностью 89 л.с. В стандартную комплектацию входит шестиступенчатая механическая коробка передач с электронной системой управления сцеплением, предотвращающей глушение двигателя. Опционально доступна семиступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями за доплату в £1,300.