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В Лондоне полиция обнаружила редкую Ferrari, аналогичную той, что у Ферстаппена

Лондонская полиция задержала редкую Ferrari Monza SP2 без страховки во время рейда против опасного вождения. Ferrari Monza SP2 — всего 499 экземпляров.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.08.2026, 18:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Полиция Лондона провела на минувших выходных крупномасштабную операцию против опасного вождения, результаты которой вызвали широкий общественный резонанс.

В рамках рейда сотрудники полиции задержали порядка полтора десятка автомобилей, водители которых подозреваются в нарушении правил дорожного движения. Особое внимание привлекла Ferrari Monza SP2 — редкий экземпляр, выпущенный ограниченным тиражом в 499 штук. Аналогичный автомобиль имеется и в коллекции Макса Ферстаппена, и, по предположениям, до сих пор находится в его личном гараже.

Ferrari Monza SP2 — машина особого класса, и задержание столь уникального транспортного средства сразу же стало темой для многочисленных публикаций в британских СМИ. Стоимость модели на момент выхода составляла $2 млн., однако сейчас на аукционах цена может достигать 5 миллионов. Этот родстер выпускался в период с 2019 по 2023 годы и оснащался мощным 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 800 лошадиных сил. Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, а максимальная скорость достигает около 300 км/ч.

В своё время приобрести Ferrari Monza SP2 могли только избранные клиенты компании из Маранелло, однако сегодня любой желающий, располагающий необходимыми средствами, может попытаться купить такой автомобиль на аукционе — разумеется, если готов расстаться с несколькими миллионами фунтов стерлингов.

По данным экспертов, коллекция спортивных автомобилей Макса Ферстаппена оценивается в сумму до $290 млн. При этом Ferrari Monza SP2 занимает вторую позицию в неофициальных рейтингах его гаража, уступая лишь Aston Martin Valkyrie.

Задержанный правоохранителями родстер был ввезён на территорию Великобритании всего за сутки до инцидента. На момент рейда автомобиль имел временную регистрацию, а страховка отсутствовала полностью. Таким образом, черная Ferrari с оттенком Nero Daytona формально не имела права находиться на дорогах общего пользования.

Водителя коллекционного спорткара сотрудники полиции остановили и задержали спустя всего полчаса после начала поездки. Теперь ему предстоит ответить на ряд серьёзных вопросов от представителей правопорядка.

Источник

Макс Ферстаппен (610)Ferrari (979)

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