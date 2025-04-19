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Red Bull проводит испытания для Цуноды на трассе в Сильверстоуне

Red Bull Racing помогает Цуноде прогрессировать: японский гонщик испытает RB19 на тестах в Сильверстоуне для оптимизации настроек и развития навыков. Команда планирует использовать максимально предусмотренное количество дней и километраж для тестирования.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.04.2025, 16:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Важное решение приняла команда Red Bull Racing: молодому гонщику Юки Цуноде не дадут отдохнуть после трех захватывающих гонок подряд. Согласно информации из британского издания The Race, уже на следующей неделе Цуноде предстоит пройти тесты на легендарной трассе в Сильверстоуне за рулём болида RB19, выпущенного в 2023 году.

Руководство команды выразило удовлетворение тем, как молодой пилот адаптировался к текущему болиду RB21 и налаживает работу с инженерами. Тем не менее в штаб-квартире Red Bull Racing считают, что Цуноде можно помочь в его профессиональном росте, ускорив темп развития.

С целью улучшить навыки гонщика, уже во вторник Юки вернется в базу команды для тренировок на автосимуляторе, а на следующий день он примет участие в испытаниях двухлетнего болида на трассе в Сильверстоуне. Несмотря на различия между RB19 и текущим болидом, эти тесты предоставят японскому гонщику возможность экспериментировать с настройками и решать разнообразные технические задачи вместе с инженерами Red Bull Racing.

Согласно действующему регламенту, команды могут провести не более 20 дней тестов на болидах предыдущих лет в течение года, при этом каждый гонщик может проехать на них не более 1000 км в течение четырех дней.

Источник

Юки Цунода (83)Red Bull Racing (375)

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