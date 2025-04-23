РЕК 2025: Разгадка тайн следующего сезона!

На подмосковном автодроме Moscow Raceway 24 мая состоится открытие нового сезона Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран При Авто Mail.Ru.

Календарь 2025 года состоит из шести этапов: четыре марафона пройдут на Moscow Raceway и два на Игора Драйв под Санкт-Петербургом.

Традиционно гоночная серия стартует после майских праздников на подмосковном автодроме, где соберутся самые стойкие участники, готовые к первому старту. За несколько месяцев до начала сезона организаторы получили предварительные заявки от пятидесяти шести экипажей.

По сравнению с прошлым годом изменилось количество классов участников – теперь их четыре вместо пяти: СN Pro для двухлитровых спортпрототипов, GT Pro для GT 3 и других участников на «кузовных» автомобилях, GT – для автомобилей категории GT 4 и GT Light для «кузовов» с удельной мощностью до 250 л.с. на тонну.

Анастасия Бендикова, генеральный организатор REC: «Мы ожидаем на старте первого этапа более тридцати экипажей, на старте второго уже ближе к тридцати пяти и ещё больше к финальным гонкам сезона. На Игора Драйв в рамках фестиваля «Гараж Фест» традиционный этап нашей серии соберет полную решётку – около 46 экипажей.

По ходу сезона ждём и новую российскую гоночную технику. В списке предварительных заявок уже присутствуют три новые гоночные российские разработки. Однако подробности будут обнародованы ближе к первому старту.

К сожалению, серия отказалась от класса спортпрототипов Shortcut (CN) из соображений безопасности, поскольку количество заявок от экипажей на автомобилях GT резко возросло. Многие наши постоянные команды выставляют уже не один, а два экипажа.

Фото: F1news.ru

Из новых и неожиданных интересных сложностей мы бы выделили спортивные ограничения автодромов. Например, паспорт трассы Moscow Raceway ограничивает стартовый пелотон сорока шестью автомобилями, а Игора Драйв – сорока четырьмя.

Мы договорились с Игора Драйв расширить стартовую решетку REC до сорока шести машин, чтобы трассы принимали равное количество стартующих. Всё говорит о том, что нам с автодромами придется поработать, чтобы достигнуть возможности разместить на решетке до 60 экипажей, как в лучших мировых сериях А-класса, ведь мы к этому и стремимся»

Более подробную информацию о первом этапе REC Гран При Авто Mail.ru и программе для зрителей организаторы сообщат сразу после майских праздников.

Календарь сезона 2025 года REC

24 мая - Гран При Авто Mail.ru (Moscow Raceway)

28 июня - Гран При СПОРТСА’’ (Moscow Raceway)

26 июля - REC 4 часа Игора Драйв

9 августа - Гран При АВТОРАДИО (Moscow Raceway)

6 сентября - REC 4 часа Игора Драйв*

4 октября - Гран При Москвы (Moscow Raceway)

*этап в стадии согласования