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Exeed Exlantix ЕТ - автомобиль, созданный для российских водителей, готов к выходу с конвейера в Китае

Новый Exeed Exlantix ET 2025: Китайский рынок ожидает премиальный автомобиль, экспорт в 20 стран, включая Россию. Гибридные модели доступны от 189 800 юаней.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
09.01.2025, 10:11·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Китае представлен новый Exeed Exlantix ET 2025 года выпуска, который готовится к выходу на мировой рынок. Премиальный автомобиль будет доступен более чем в 20 странах, как сообщил генеральный директор Chery Exeed Marketing Хуан Чжаоген.

На внутреннем рынке Китая этот кроссовер известен как Exeed Sterra ET, продажи которого стартовали в конце прошлого года. Версия с электродвигателем оценивается примерно в 229 800 юаней (около 3 миллионов рублей). Гибридная модификация (EREV) с увеличенным запасом хода будет стоить от 189 800 юаней (2,5 миллиона рублей).

Для экспортной версии кроссовера характерен отличающийся внешний вид по сравнению с моделью, представленной в китайских автосалонах. Вместо закрытой панели здесь установлена большая радиаторная решетка в цвет кузова.

В настоящее время Exeed Exlantix ET 2025 проходит обязательную процедуру сертификации. Без подтверждения соответствия кроссовер не сможет быть представлен на российском автомобильном рынке.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее были обнародованы официальные сведения о гибридной модели Exeed RX, предназначенной для российского автомобильного рынка.

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