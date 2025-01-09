Exeed Exlantix ЕТ - автомобиль, созданный для российских водителей, готов к выходу с конвейера в Китае

В Китае представлен новый Exeed Exlantix ET 2025 года выпуска, который готовится к выходу на мировой рынок. Премиальный автомобиль будет доступен более чем в 20 странах, как сообщил генеральный директор Chery Exeed Marketing Хуан Чжаоген.

На внутреннем рынке Китая этот кроссовер известен как Exeed Sterra ET, продажи которого стартовали в конце прошлого года. Версия с электродвигателем оценивается примерно в 229 800 юаней (около 3 миллионов рублей). Гибридная модификация (EREV) с увеличенным запасом хода будет стоить от 189 800 юаней (2,5 миллиона рублей).

Для экспортной версии кроссовера характерен отличающийся внешний вид по сравнению с моделью, представленной в китайских автосалонах. Вместо закрытой панели здесь установлена большая радиаторная решетка в цвет кузова.

В настоящее время Exeed Exlantix ET 2025 проходит обязательную процедуру сертификации. Без подтверждения соответствия кроссовер не сможет быть представлен на российском автомобильном рынке.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее были обнародованы официальные сведения о гибридной модели Exeed RX, предназначенной для российского автомобильного рынка.