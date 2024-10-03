В чем отличия: Дилеры раскрыли основные различия Kia Sportage китайской и казахстанской сборки

Российским автолюбителям, желающим приобрести новый Kia Sportage, предлагается широкий выбор. Ассортимент машин разнообразен, в том числе имеется возможность выбора между экземплярами китайской сборки и машинами из Казахстана.

Потенциальному покупателю пояснили, что с кроссоверами из КНР на российском рынке знакомы уже два года, и за это время серьезных проблем с автомобилями не возникало. Полноприводный паркетник китайской сборки предлагался по цене 4 090 000 рублей с двигателем мощностью в 236 лошадиных сил, работающим в паре с 8-ступенчатой АКПП.

В то же время Kia Sportage казахстанской сборки в комплектации Luxe была доступна по цене 4,55 миллиона. Этот автомобиль оснащался 150-сильным атмосферным двигателем объемом два литра, также полноприводным. Этот вариант кроссовера более адаптирован к российским зимним условиям, в отличие от китайского. Как пояснили в автосалоне, речь идет о полностью русифицированном автомобиле с полным набором подогревов, чем не может похвастаться «китаец».

Кроме того, кроссоверы различаются внешним видом и оформлением интерьера. Китайский вариант выглядит более современно, что особенно заметно, если присмотреться к салону.

У «китайца» основное внимание сосредоточено на технологиях и цифровой сфере. В нем присутствует изогнутая виртуальная приборная панель, визуально связанная с большим экраном мультимедиа. За переключение передач отвечает нестандартный рычаг, а «шайба».

Ранее сообщалось, что на следующий год запланировано обновление грузовика Kia Bongo.