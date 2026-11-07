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Расселл заявил: «Только в шести гонках у меня не было проблем»

Джордж Расселл признался, что за сезон лишь в шести гонках не столкнулся с проблемами: в 14 этапах инциденты лишили его шансов на высокий результат.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.11.2026, 13:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Джордж Расселл продолжает анализировать сезон, который оказался для него неудачным. В Сан-Паулу гонщик отметил, что в этом году слишком часто сталкивался с невезением.

Джордж Расселл: «Вместе со своими инженерами я проанализировал каждый этап, и мы пришли к выводу, что только в шести гонках у нас не было абсолютно никаких проблем.

В четырнадцати гонках происходили вещи, которые мы сначала списали на невезение. Но когда такое случается так часто, приходится более критично оценивать ситуацию. Впрочем, я не единственный, кто сталкивается с такими проблемами – у Кими тоже возникали сложности.

К сожалению, большинство этих инцидентов негативно повлияли на результат. В конце этого сезона я чувствую себя измотанным – мне постоянно приходилось снова и снова подниматься на ноги. Тебя сбивают с ног, ты поднимаешься, тебя снова сбивают с ног. Я надеялся, что это случится максимум один-два раза за сезон, но не почти каждый уик-энд.

Когда ты три недели подряд находишься вдали от дома, и вдруг случается что-то такое, как в Мексике, когда шансы на победу или подиум полностью рушатся по независящим от тебя причинам, тогда это действительно тяжело пережить».

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Джордж Расселл (348)

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