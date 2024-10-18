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Норрис — фаворит в борьбе за титул по мнению Расселла

В четверг в Остине Джордж Расселл высказал мнение относительно текущей борьбы за титул чемпиона, отметив Ландо Норриса, занимающего второе место, как потенциального фаворита.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.10.2024, 02:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

В четверг в Остине Джордж Расселл высказал мнение относительно текущей борьбы за титул чемпиона, отметив Ландо Норриса, занимающего второе место, как потенциального фаворита.

Пилот команды Mercedes заявил: "Макс лидирует, но у Ландо самая быстрая машина на данный момент".

Расселл выразил уверенность в том, что Норрис способен побороться за чемпионский титул, особенно учитывая хорошую форму McLaren по сравнению с Red Bull.

"Мы возвращаемся в борьбу после перерыва, и в этом уик-энде испытаем новую разработку. Нам пора шагнуть вперед", - подчеркнул гонщик.

Оценивая шансы Mercedes в оставшихся гонках, Расселл признал, что сейчас McLaren абсолютно доминирует. "У них есть возможность выиграть все предстоящие гонки благодаря своей машине. Наша задача - набирать очки, когда соперники допускают ошибки", - добавил он.

Гонщик выразил уверенность в том, что команда Mercedes сможет бороться за места в первой четвёрке и, возможно, за подиум. "Если у Макса и Ландо возникнут проблемы, то у нас будет шанс на победу, но по скорости мы все ещё отстаем", - подвел итог Расселл.

Источник

Джордж Расселл (59)Mercedes (215)

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