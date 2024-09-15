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Расселл: На жестких шинах мы были одними из самых быстрых

Во время Гран При в Баку Джордж Расселл финишировал на третьем месте благодаря сходу Карлоса Сайнса и Серхио Переса. Пилот из команды Mercedes Льюис Хэмилтон добыл два очка, финишировав на девятой строчке после старта с пит-лейн.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.09.2024, 16:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Во время Гран При в Баку Джордж Расселл финишировал на третьем месте благодаря сходу Карлоса Сайнса и Серхио Переса. Пилот из команды Mercedes Льюис Хэмилтон добыл два очка, финишировав на девятой строчке после старта с пит-лейн.

Джордж Расселл заявил: «Начало гонки было не самым удачным, однако после перехода на комплект шин Hard мы смогли показать хорошие результаты. Мне удалось обогнать Макса Ферстаппена и затем неожиданно взобраться на подиум».

«Меня поразило отсутствие выхода на трассу машины безопасности в конце гонки, учитывая обилие обломков от аварийных машин по всему треку. Главное, что все остались в целости и сохранности», - добавил пилот.

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