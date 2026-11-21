Во время третьей тренировки Гран При Лас-Вегаса Макс Ферстаппен и Джордж Расселл оказались участниками инцидента, который мог иметь серьёзные последствия.

На прямой перед 14-м поворотом Макс обошёл Расселла. Когда гонщик Mercedes попытался вернуть позицию, Ферстаппен не уступил ему дорогу. Однако перед 14-м поворотом, во время торможения, гонщик Mercedes занял внутреннюю траекторию. Соперники вошли в поворот бок о бок, после чего их колёса соприкоснулись.

Гонщик Red Bull Racing успел показать сопернику средний палец. Тем не менее стюарды признали правоту Расселла и вынесли Ферстаппену предупреждение.

После квалификации Джорджа Расселла попросили оценить произошедшее. В ответ гонщик Mercedes заявил, что решил проучить Ферстаппена.

«Я считаю, что предупреждения было достаточно, – заявил Джордж Расселл в эфире Sky Sports. – В правилах нигде не сказано, что нельзя обгонять гонщика, который начинает быстрый круг. Но, поступая так, ты мешаешь ему проехать свой круг. Макс постоянно так делает, практически на каждом этапе, причём не только со мной, но и с другими гонщиками. И все это терпят.

Я не собираюсь молча принимать такое отношение к себе и позволять кому-то вести себя так, словно он выше и лучше всех остальных. Кто-то должен был дать ему отпор».