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Расселл: "Команда сумела восстановить основу"

Сегодня в Формуле 1 команда столкнулась с неприятностями: Джордж Расселл повредил днище болида в двух последних гонках в Остине и Мехико.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.10.2024, 22:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Формуле 1 команда столкнулась с неприятностями: Джордж Расселл повредил днище болида в двух последних гонках в Остине и Мехико. Это дало толчок к необходимости ремонта новой версии днища, которую планировали использовать в будущем сезоне, но теперь команда вынуждена тестировать его уже в текущем сезоне, чтобы проблемы не оставались нерешенными.

По словам самого гонщика, в ходе четверга в Бразилии было объявлено, что днище болида было успешно восстановлено, и в этот уик-энд он продолжит тестирование обновленной части.

Джордж Расселл поделился: "Нам удалось отремонтировать днище, которое пострадало в Остине, так что мы с Льюисом сможем продолжить работу. Никаких глобальных изменений не было внесено, но мы проведем некоторые настройки для тестирования. Это стандартные аэродинамические испытания".

Гонщик подчеркнул, что команда не борется за чемпионский титул в текущем сезоне и использует оставшиеся четыре гонки для сбора информации, чтобы как можно лучше подготовиться к предстоящему сезону.

Источник

Джордж Расселл (65)Mercedes (230)

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