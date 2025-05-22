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Расселл: Меня интересует, как себя проявит идея двойных пит-стопов.

Формула-1: в Монако в 2025 году добавят два пит-стопа. Джордж Расселл прогнозирует изменения в привычном сценарии гонки на улицах княжества.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.05.2025, 21:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В 2025 году в рамках эксперимента в Монако будут введены два обязательных пит-стопа для увеличения зрелищности гонки. Пилот Джордж Расселл выразил мнение, что нововведение изменит привычную динамику гонки на улицах княжества.

«Мы с нетерпением ждем этого уик-энда, поскольку знаем, что у нас отличная скорость в квалификации. Мы не раз уступали всего десятую секунды в квалификации, но пока не смогли реализовать это преимущество в гонке», - отметил Джордж Расселл.

Проведение двух пит-стопов в Монако обещает стимулировать интерес к гонке. В прошлые годы исход гонки на этой трассе во многом зависел от результатов квалификации, при которой можно было просто удерживать позицию лидера, не давая шансов пройти вперед быстрее движущимся соперникам.

«Не думаю, что такая тактика будет возможна в этот уик-энд, поэтому решающее значение приобретает гоночный темп. Понимаю, что на данный момент у нас недостаточно сильная сторона в плане гоночного темпа», - подытожил Расселл.

Источник

Джордж Расселл (97)Mercedes (306)

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