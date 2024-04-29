Новая вариация Volkswagen Tiguan раскрыта: авто, популярное у россиян

Представители компании Volkswagen объявили о запуске нового кроссовера Volkswagen Tiguan L Pro на китайском авторынке. Автомобиль будет представлен в двух версиях: стандартной и спортивной R-Line. Ожидается, что автомобиль будет адаптирован под вкусы и предпочтения китайских покупателей, включая крупную решетку радиатора и светодиодную оптику.

Основным двигателем нового Volkswagen Tiguan L Pro станет 2,0-литровый турбомотор. Мощность базовой версии составит 137 кВт (186 л.с.), в то время как топовая версия будет развивать до 162 кВт или 220 л.с.

Фото: Автоновости Дня

Изменения в дизайне автомобиля будут включать в себя новый светящийся логотип, обновленную оптику и фонари. В салоне планируется установить 10,3-дюймовую цифровую панель приборов, 15-дюймовый центральный экран с разрешением 2К для информационно-развлекательной системы, проекционный дисплей и отдельный 11,6-дюймовый экран для пассажира.

Фото: Автоновости Дня

Особенностью нового Volkswagen Tiguan L Pro станет система помощи водителю IQ.Pilot, разработанная совместно с DJI Automotive. Она включает в себя функции удержания в полосе движения, интеллектуальную систему предотвращения столкновений и другие водительские ассистенты.

Помимо этого, на российский авторынок возвращается популярный кроссовер Volkswagen. Подробности о модели и стоимости можно узнать на страницах издания «Автоновости дня».