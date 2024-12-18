Характеристики обновленного Hyundai Palisade в свете премьеры.

Автопроизводитель Hyundai готовит к выходу обновленный флагманский кроссовер Palisade. Согласно информации на 2026 год, модель будет претерпевать изменения не только внешне, но и внутри. Журналисты раскопали информацию о моторах, которые будут предлагаться на внутреннем рынке Южной Кореи.

В обновленном Hyundai Palisade для Южной Кореи будут предлагаться различные бензиновые двигатели, а также гибридная установка. При этом дизельный вариант и устаревший бензиновый V6 объемом 3,8 литра уйдут в прошлое.

Согласно данным, моторный ряд Hyundai Palisade на 2026 год включит в себя 2,5-литровую турбированную четверку мощностью до 286 л.с., 3,5-литровый атмосферный V6 на 276 л.с. и 3,5 литра, а также гибридную версию с 330 л.с. и запасом хода до 1020 километров. Информации о двигателях для других рынков пока нет.

Также стали известны данные о размерах Hyundai Palisade 2026 года. Длина автомобиля увеличится на 55 мм, достигнув 5050 мм, а колесная база увеличится на 70 мм, до 2970 мм.

Напомним, что в декабре в России начали продажи седана Hyundai Elantra, который хорошо знаком местным автолюбителям. Подробнее о цене автомобиля можно узнать из материалов «Автоновости дня».