Назвали третью вероятную модель Volga: «Это кроссовер»

На белорусском рынке ожидается появление новой модели, выпускаемой под возрожденным брендом Volga. Речь идет о Volga K40, которая фактически представляет собой адаптацию четвертого поколения китайского кроссовера Geely Atlas. В настоящее время автомобиль проходит этап сертификации на территории республики.

Белоруссия может стать одним из первых зарубежных рынков, где будет представлен обновленный бренд Volga, написание которого теперь выполнено латиницей. Для Volga K40 уже были оформлены три сертификата соответствия, требуемые для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). После завершения этого процесса откроется возможность начала массовых продаж автомобилей с оформлением ПТС.

Сообщается, что сертификационные процедуры проходят сразу две версии кроссовера Volga K40. Деталей относительно различий между ними пока не приводится. Эксперты предполагают, что речь идет о различных силовых агрегатах, ведь в Китае Geely Atlas четвертого поколения реализуется с двумя вариантами моторов: 1,5-литровым двигателем мощностью 181 л.с. и 2,0-литровым агрегатом на 218 л.с. Оба оснащаются семиступенчатой роботизированной коробкой передач, которая осуществляет передачу крутящего момента на передние колеса.

Стоит напомнить, что основа нового Volga K40 – модель Geely Atlas четвертого поколения, представление которой на китайском рынке состоялось в прошлом году. Кроссовер сконструирован на платформе CMA и позиционируется как среднеразмерный автомобиль. Его габаритная длина составляет 4730 мм, ширина — 1910 мм, а высота — 1710 мм. На рынке Китая стоимость данной модели, без учета скидок, находится в диапазоне от 106,9 до 126,9 тысяч юаней, что в пересчете по текущему курсу составляет от 1,2 до 1,5 миллиона рублей. Пока неизвестно, какая цена будет установлена для Volga K40.

Как отмечает портал «Китайские автомобили», прохождение соответствующих процедур для Volga K40 в Белоруссии, вероятно, является технической формальностью. По имеющейся информации, в России процесс сертификации, предположительно, столкнулся с трудностями, однако полученный в Белоруссии ОТТС будет действовать на всей территории ЕАЭС. Помимо России и Белоруссии, в этот союз также входят Армения, Казахстан и Киргизия.

Ранее представители бренда Volga уже анонсировали на российском рынке два новых автомобиля — кроссовер K50 и седан C50. Первый полностью идентичен популярному среди российских автолюбителей Geely Monjaro, а второй был создан на основе Geely Preface и отличается исключительно оригинальной решеткой радиатора.

Автор: Алина Олешко