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Стоимость новой "Нивы" - первой для 21-го века - будет очень демократичной.

Dacia объявила цены на кроссовер Bigster, потерявший связь с "Нивой", варианты от 24 000 евро до 30 600 евро, характеристики и сравнение с Duster. Новинка уже включает мультимедийную систему и цифровую приборку. Renault Duster также доступен в России.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
11.01.2025, 18:12·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автопроизводитель Renault анонсировал цены на свой новый кроссовер Bigster для европейского рынка. Модель, которая стала основой для разработки нового поколения легендарного внедорожника «Нива», представлена в трех комплектациях.

Самая доступная версия оснащена передним приводом и 140-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра, стоимость которой начинается с 24 000 евро или 2,5 миллионов рублей. Вариант с полным приводом и 130-сильным турбомотором того же объема доступен за 28 000 евро или 2,94 миллиона рублей.

На вершине линейки находится гибридная версия Extreme за 30 600 евро (3,2 миллиона рублей). Ее силовая установка объединяет 1,8-литровый бензиновый двигатель и электромотор, общая мощность которых составляет 155 лошадиных сил. Автомобиль оснащен «роботизированной» коробкой передач.

Новинка Dacia Bigster, визуально схожая с последним поколением Duster, отличается брутальным дизайном и увеличенными размерами. Bigster стал на 230 мм длиннее (4,57 м) и на 50 мм выше (1,71 м) по сравнению с Duster, а колесная база увеличилась с 2657 до 2700 мм, что обеспечило больше места для пассажиров и багажа в салоне.

Внутри Bigster и Duster схожи: новинка оборудована мультимедийной системой с 10,1-дюймовым сенсорным дисплеем, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto. В более дорогих версиях установлена штатная навигация, аудиосистема Arkamys 3D, беспроводная зарядка и док-станция для смартфона. Отличие заключается в цифровой приборке, которая присутствует только у Bigster.

Стоит отметить, что недавно кроссоверы Renault Duster второго поколения снова появились на российском рынке. В настоящее время автомобили доступны для приобретения в Хабаровске и Владивостоке по цене от 2 850 000 рублей.

Источник

Dacia (16)

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