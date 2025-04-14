Стоимость новой версии УАЗ "Патриот", недоступной для приобретения в России, обнародована.

В рамках нового проекта компания "Эхо-Экспорт" запустила выпуск внедорожников УАЗ "Патриот" и "Пикап" на кубинском заводе. По информации издания "Мотор", цена на автомобили в Кубе составит около 29 000 долларов или 2,44 миллиона рублей, что почти в два раза превышает их стоимость в России.

Этот проект стал первым для УАЗа сборочным цехом за пределами России. Работа над ним была осуществлена при участии дистрибьютора УАЗа - кубинской компании EISA. Сборка автомобилей осуществляется методом крупноузловой сборки (DKD/SKD) из поставляемых ульяновским автозаводом машинокомплектов.

На кубинском заводе, расположенном в индустриальной зоне Гаваны, установлено современное оборудование для сборки автомобилей. Отмечается, что "Патриот" и "Пикап" были полностью адаптированы под местные климатические и дорожные условия эксплуатации.

Предполагается, что завод сможет работать на полную производственную мощность к сентябрю текущего года, осуществляя выпуск до 500 машин ежегодно. При максимальной загрузке в три смены, завод сможет производить до 1500 автомобилей в год. Также планируется дополнить модельный ряд коммерческим грузовичком УАЗ "Профи".

Напомним, что в ближайшее время УАЗ планирует представить обновленную версию "Патриота". Новинка получит измененный внешний вид с использованием светодиодной оптики, модернизированный салон с измененной центральной консолью и доработанное рулевое колесо.

Новый "Патриот" также будет оснащен 2,0-литровым турбодизельным двигателем мощностью 136 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента, работающим в паре с шестиступенчатой "механикой". На данный момент все выпускаемые модели "Патриот" комплектуются 2,7-литровым бензиновым двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач.

Согласно информации, автором статьи является Иван Бахарев.