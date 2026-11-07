Раскрыты сроки начала производства и продаж нового УАЗ «Патриот»: что получит внедорожник

Ульяновский автозавод намерен запустить серийное производство и продажи обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» в ноябре. Об этом пресс-служба компании «Соллерс», владеющей УАЗом, сообщила в ответ на запрос «Автоновостей дня».

«Ориентируемся на ноябрь», — говорится в сообщении «Соллерс».

В «Соллерсе» не стали раскрывать дополнительные сведения о запуске обновленного флагманского УАЗа «в серию» и начале его продаж. Напомним, ключевым техническим новшеством УАЗ «Патриот Х» станет дизельная версия.

После обновления в линейке двигателей «Патриот» появится 2,0-литровый 136-сильный турбированный мотор российского производства. Его разработала китайская компания JAC. Двигатель будет работать в паре с новой для модели шестиступенчатой «механикой», также заимствованной у JAC. Ее сборку организовали на мощностях Заволжского моторного завода (ЗМЗ) в Нижегородской области.

Бензиновый УАЗ «Патриот Х» получит прежний двигатель — 150-сильный «атмосферник» объемом 2,7 литра. При этом его также будут устанавливать в сочетании с новой шестиступенчатой механической коробкой передач. Во всех версиях сохранится подключаемый полный привод, дополненный новой электромеханической «раздаткой» с шайбой управления на центральной консоли.

Появления автоматической коробки передач на «Патриоте» в ближайшее время ожидать не стоит. По словам гендиректора Ульяновского автозавода Ильнура Сахабиева, интеграция «автомата» уже ведется, однако выпуск внедорожников с такой трансмиссией возобновится только в 2028 году.

От предшественника без приставки «Х» новый УАЗ «Патриот Х» будет отличаться слегка измененной решеткой радиатора, обновленным дизайном легкосплавных колесных дисков и полностью светодиодными фарами.

В салоне флагманского внедорожника появится новый мульти-руль с утолщенным кожаным ободом и магниевым каркасом российского производства. Также предусмотрены USB-порты разных конфигураций, включая наиболее современный USB-C, и обновленная центральная консоль. В ее оснащение войдут однозонный климат-контроль, 9-дюймовый дисплей мультимедиа и кнопки двухуровневого подогрева передних сидений.

Ранее Ульяновский автозавод показал видео со сборки обновленного внедорожника УАЗ «Патриот» на конвейере. В ролике продемонстрированы сам автомобиль и его светотехника, а также установка крепежных элементов и вклейка лобового стекла.

До этого УАЗ сообщил об установке модернизированной системы активной безопасности TCS НАМИ на автомобили «нового модельного ряда» — «Патриот», «Пикап» и «Профи». Помимо антиблокировочной функции, комплекс отвечает за работу противобуксовочной системы, системы помощи при старте на подъеме и экстренном торможении, а также так называемой электронной блокировки дифференциала.

Автор: Иван Бахарев