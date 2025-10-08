Электропикап BYD SHARK на раме: все детали из Китая

Генеральный менеджер отдела бренда и связей с общественностью компании BYD Group Ли Юньфэй (Li Yunfei) ответил на вопросы пользователей на платформе Weibo, рассказав о перспективах появления полностью электрической версии пикапа BYD SHARK на китайском рынке. По словам представителя компании, электромобиль сейчас находится в стадии планирования, и его выпуск намечен на будущее.

В настоящее время пикап BYD SHARK доступен покупателям в плагин-гибридной модификации. Модель построена на платформе DMO (Dual Mode Off-Road) и оснащается гибридной системой с 1,5-литровым бензиновым турбированным мотором. Двигатель преимущественно работает как генератор, однако при необходимости может подключаться к передним колёсам посредством понижающего редуктора. Суммарная мощность гибридной установки достигает 430 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает 5,7 секунды. По своим характеристикам автомобиль способен конкурировать с такими моделями, как Ford Ranger и Colorado.

Экстерьер пикапа BYD SHARK был создан под руководством немецкого дизайнера Вольфганга Эйгера. Особенности внешнего вида — закрытая радиаторная решётка, светящийся логотип BYD и крупные передние фары. Машина оснащена четырёхдверной кабиной с двумя полноценными рядами сидений, а также комплектуется 18-дюймовыми колёсными дисками. Дорожный просвет составляет 21 см, для движения по различным покрытиям предусмотрены специальные режимы ездовой электроники: Sand, Mud и Snow.



Фото: Carsweek.ru

Задний грузовой отсек пикапа рассчитан на 1450 литров. Габаритные размеры автомобиля составляют 5457/1971/1925 мм, а длина колёсной базы равна 3260 мм.

С момента своего появления BYD SHARK позиционируется как экспортная модель, причем на данный момент особое внимание уделяется рынку Мексики.



Фото: Carsweek.ru

В числе других новостей компании BYD — 16 октября ожидается презентация обновлённых городских кроссоверов Song L и Song Pro DM-i.

Фото: autohome.cn