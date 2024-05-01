Ram подтверждает выпуск пикапа с «высокой мощностью» выше RHO

Короткометражка Рэма для запуска RHO не была простой съемкой с несколькими камерами в пустыне. В ней приняли участие несколько грузовиков, известные гонщики, звезда Голливуда и генеральный директор Ram Тим Кунискис, продемонстрировавший свои неуклюжие актерские навыки в роли "босса". Кроме того, в фильме появились пара дорожных мотоциклов, один из которых, по-видимому, содержал скрытое послание о будущем грузовике Ram с огромной мощностью.

Не расстраивайтесь, если вы это пропустили. Пасхальное яйцо заключается в дорожном мотоцикле, на котором отсутствует номер. Между тем, на другом мотоцикле видно число 540 — это намек на 540-сильный турбированный рядный 6-цилиндровый двигатель в новом RHO. Что касается пустого мотоцикла, то "на нем намеренно оставили пустой номер для следующего высокомощного автомобиля Ram с тремя буквами". Это цитата от Джеффа Саммерса, руководителя рекламы Ram, который подробно объяснил видео в своем посте на LinkedIn.

Это не является непосредственным подтверждением нового TRX, но явно указывает на будущий Ram с огромной мощностью, предположительно больше, чем у RHO. До настоящего момента Ram воздерживался от ясного ответа на этот вопрос, хотя компания подчеркнула, что RHO не является заменой TRX. Кунискис заявил, что название TRX "пока отложено на полку" и может быть использовано в будущем. Любопытно, что Кунискис сказал практически то же самое, когда его спросили о будущем Dodge Challenger. Возможно, навигация в мире Ram и Dodge в пост-Hemi-эпоху немного, можно сказать, вызывает трудности?

В любом случае, в Ram что-то готовится, и Саммерс предполагает, что в видео есть еще скрытые подсказки. Учитывая это, мы пересмотрели клип, надев шляпу детектива, и заметили несколько вещей. На правом нижнем углу иногда появляются цифры, похожие на официальные военные обозначения, но выглядят они также как двоичный код. Мы попытались его перевести с помощью некоторых онлайн-переводчиков, но ничего не получили, хотя, учитывая, насколько Dodge и Ram любят играть с числами, они могут что-то значить.

Мы также заметили буквы RC и молнию на прицепе, на котором перевозили замаскированный RHO. Возможно, это просто марка прицепа для автомобилей, но, возможно, это указывает на электрифицированный высокопроизводительный внедорожник. Или, быть может, зерна песка имеют определенные формы, указывающие на новый высокоэффективный дизайн Hemi? Где наши шляпы из фольги?

У Ram нет официальных комментариев относительно того, что сказал Саммерс в своем посте на LinkedIn или вообще о его посте. Будем ли мы получать еще какие-либо подсказки в будущем — вопрос риторический.

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