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Ральф Шумахер: "Интерес к Максу проявляют четыре команды"

Макс Ферстаппен рассмотрит предложения от нескольких команд перед возможной сменой команды, утверждает Ральф Шумахер. Разные варианты включают Red Bull, Mercedes, McLaren и даже Alpine с моторами Mercedes.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.04.2025, 13:12·2 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер делится своим мнением относительно возможного будущего Макса Ферстаппена. Согласно Шумахеру, голландскому гонщику стоит рассмотреть несколько вариантов, прежде чем принимать окончательное решение о смене команды.

«Для Ферстаппена везде найдется место, - утверждает Ральф Шумахер. - В этом сезоне он вновь продемонстрировал свой высокий класс. Red Bull с удовольствием оставят его в команде, Mercedes готовы освободить место специально для него, а McLaren наверняка задумаются об этом. Зак Браун, как и другие, заинтересован в возможности сотрудничества с Максом».

Следует обратить внимание на команду, которая может сыграть значительную роль в данном контексте. «Флавио Бриаторе переведет команду Alpine на двигатели Mercedes в следующем году, - продолжает свои размышления Шумахер, - а результаты Пьера Гасли в Бахрейне говорят сами за себя. Пятое место в квалификации и седьмое место в гонке. Эта машина точно не может считаться плохой. Представьте себе, как она заиграет, если к ней добавить еще 30 лошадиных сил от двигателя Mercedes. Эту команду нельзя недооценивать».

Итак, по мнению Ральфа Шумахера, существует четыре команды, которые могли бы заинтересовать Макса Ферстаппена и предложить ему перспективное сотрудничество в будущем.

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