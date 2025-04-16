Ральф Шумахер: "Интерес к Максу проявляют четыре команды"

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер делится своим мнением относительно возможного будущего Макса Ферстаппена. Согласно Шумахеру, голландскому гонщику стоит рассмотреть несколько вариантов, прежде чем принимать окончательное решение о смене команды.

«Для Ферстаппена везде найдется место, - утверждает Ральф Шумахер. - В этом сезоне он вновь продемонстрировал свой высокий класс. Red Bull с удовольствием оставят его в команде, Mercedes готовы освободить место специально для него, а McLaren наверняка задумаются об этом. Зак Браун, как и другие, заинтересован в возможности сотрудничества с Максом».

Следует обратить внимание на команду, которая может сыграть значительную роль в данном контексте. «Флавио Бриаторе переведет команду Alpine на двигатели Mercedes в следующем году, - продолжает свои размышления Шумахер, - а результаты Пьера Гасли в Бахрейне говорят сами за себя. Пятое место в квалификации и седьмое место в гонке. Эта машина точно не может считаться плохой. Представьте себе, как она заиграет, если к ней добавить еще 30 лошадиных сил от двигателя Mercedes. Эту команду нельзя недооценивать».

Итак, по мнению Ральфа Шумахера, существует четыре команды, которые могли бы заинтересовать Макса Ферстаппена и предложить ему перспективное сотрудничество в будущем.