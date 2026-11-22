В Haas F1 подтвердили, что Рафаэль Камара выступит за американскую команду на двух заключительных этапах сезона — Гран При Катара и Абу-Даби.

Айо Комацу, руководитель команды: «Мы рады, что сможем завершить сезон с Рафаэлем, который продолжит пилотировать нашу машину после двух его первых стартов в Бразилии и Америке.

С удовольствием отмечаю, что каждую сессию он воспринимал как возможность чему-то научиться и получше сработаться с командой. Теперь нам предстоит вместе завершить чемпионат, а это даст определённое преимущество в преддверии относительного короткого зимнего межсезонья, ведь подготовка к 2027 году уже начинается».

Таким образом, бразильский гонщик ради выступлений за Haas отказывается от возможности побороться за титул в Формуле 2. Сейчас Камара возглавляет личный зачёт, однако теоретически ещё может сохранить лидерство. Для этого на этапах в Катаре и Абу-Даби Николе Цолову должно серьёзно не повезти — болгарский гонщик не должен набрать больше семи очков.

На данный момент у Рафаэля 207 очков, а у Николе Цолова — 200. При этом болгарский гонщик одержал шесть побед, тогда как на счету Камары только три. Есть и ещё одно условие: Алекс Данн, занимающий третью позицию в личном зачёте, не должен опередить обоих соперников. Сейчас он отстаёт от них не так значительно — у него 189 очков.

Вероятнее всего, место Камары в составе Invicta Racing займёт Фредди Слейтер, представляющий молодёжную программу Audi. Разговоры об этом начались сразу после подтверждения Haas участия Камары в Гран При Сан-Паулу.