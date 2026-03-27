Пять гонщиков получили новые компоненты силовой установки

В пятницу утром представители FIA официально сообщили о замене элементов силовых установок сразу на пяти болидах.

Макс Ферстаппен получил новый модуль MGU-K, а также обновленную периферию. Идентичные компоненты были заменены и на автомобиле Фернандо Алонсо.

Ландо Норрис и Лэнс Стролл обзавелись вторыми накопителями энергии и управляющими электронными блоками из трёх разрешённых на сезон. В свою очередь, Лиам Лоусон получил вторую выхлопную систему из возможных четырёх.

Все произведённые замены соответствуют действующим техническим регламентам, поэтому штрафных санкций в отношении пилотов не последует.