Топ-5 автомобилей, победивших конкурентов и ставших самыми популярными из Японии

По мнению экспертов, за первые четыре месяца текущего года на территорию Российской Федерации было доставлено 54,5 тысячи легковых автомобилей из Японии, причем почти все они имели возраст старше трех лет (доля составила 99 процентов).

Наибольшее количество "Тойот" попало на российский авторынок - 18 600 машин. На втором месте расположилась Honda, у которой было зафиксировано 16 830 ввезенных иностранных автомобилей. "Хонды" моложе трех лет в настоящее время предлагаются на классифайдовых площадках за сумму от 1,6 до 5,25 миллиона рублей.

Третье место заняла Suzuki с 3270 единицами. Замыкают топ-5 Subaru и Nissan: 3080 и 2790 машин соответственно.

Если говорить о рейтинге самых популярных моделей, то у Honda лидирует минивэн Freed (4795 автомобилей). Эта модель является практичной и удобной, однако российским владельцам автомобилей не хватает высоты клиренса, а также подвеска кажется им слишком жесткой.

На втором месте по популярности оказалась Honda Fit (3750 автомобилей), затем следуют Toyota Corolla (3000 авто), Honda Stepwgn и Vezel с показателями в 2810 и 2290 машин.

Почти все эти японские иностранные автомобили оснащены правым рулем, добавляет специалист.



Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что бренд Honda объявил о более чем десятке автомобильных новинок.

Фото: Drom