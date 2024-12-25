Топ-5 самых состоятельных гонщиков в истории Формулы 1

В последнем выпуске журнала GQ рассматривается финансовое положение гонщиков Формулы 1. Особое внимание уделяется топ-5 самых богатых представителей мировых автогонок, рейтинг которых составлен исходя из заработанных ими средств за время своей карьеры.

Присутствие Фернандо Алонсо в этом списке свидетельствует о том, что успех в гонках не всегда прямо пропорционален размеру банковского счета. Отсутствие же Макса Ферстаппена в перечне можно расценивать как показатель скромности и экономической осмотрительности команды Red Bull.

Топ-5 самых состоятельных гонщиков в Формуле 1