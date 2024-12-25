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Топ-5 самых состоятельных гонщиков в истории Формулы 1

Самые богатые гонщики Формулы 1: от Михаэля Шумахера до Кими Райкконена. Кто из них лидирует в рейтинге капитала и почему? Узнай подробности!
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
25.12.2024, 14:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последнем выпуске журнала GQ рассматривается финансовое положение гонщиков Формулы 1. Особое внимание уделяется топ-5 самых богатых представителей мировых автогонок, рейтинг которых составлен исходя из заработанных ими средств за время своей карьеры.

Присутствие Фернандо Алонсо в этом списке свидетельствует о том, что успех в гонках не всегда прямо пропорционален размеру банковского счета. Отсутствие же Макса Ферстаппена в перечне можно расценивать как показатель скромности и экономической осмотрительности команды Red Bull.

Топ-5 самых состоятельных гонщиков в Формуле 1

ГонщикПериод выступленийОбщий капитал
1. Михаэль Шумахер1991 - 2012$554 млн
2. Льюис Хэмилтон2007 - настоящее время$263 млн
3. Фернандо Алонсо2001 - настоящее время$239 млн
4. Ники Лауда1971 - 1985$184 млн
5. Кими Райкконен2001 - 2021$168 млн

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Михаэль Шумахер (7)Гонка (224)

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