Лучшие подержанные иномарки для тех, кто сильно ограничен в финансах. Список

Открыт рейтинг Renault Fluence, который считается наиболее выгодным в процессе обслуживания по сравнению с четырьмя другими автомобилями в списке. За 750 тысяч удастся приобрести машину 2009-2011 годов в хорошем состоянии. По мнению экспертов, стоит рассмотреть модель с механической коробкой передач и 1,6-литровым бензиновым двигателем.

Другим вариантом является Chevrolet Cruze. При условии бережной эксплуатации предыдущим владельцем, ресурс этой машины должен оставаться достаточно высоким. Вероятнее всего, это будет автомобиль 2009-2010 годов. Рассматриваются варианты с автоматической и механической коробкой передач.

Honda Civic 2006-2008 годов также попадает в установленный бюджет. Предпочтение стоит отдать модели с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач.

Nissan Tiida привлекает внимание своим стильным внешним видом. Кроме того, у японской модели отличный запас надежности при своевременном обслуживании. За 750 тысяч можно найти автомобиль 2007-2008 годов. Предпочтение отдается моделям с механической коробкой передач.

В топ-5 рейтинга входит Opel Vectra с 1,6-литровым или 1,8-литровым двигателем и механической коробкой передач.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что отечественные эксперты нашли отличный внедорожник по цене 2 миллиона с надежным дизельным двигателем и автоматической коробкой передач.