Главная Новости Кемпер Путешествия с комфортом – это возможно
Новости

Путешествия с комфортом – это возможно

Выставка «Поехали» тому отличное подтверждение. Из года в год на мероприятии ведущие производители и дистрибьютеры представляют автодома, кемперы и прицепы, одним словом, все то, что сделает любое путешествие комфортным.
РедакцияР
Редакция
23.11.2024, 20:39·4 мин
single
Фото: предоставлено пресс-службой

В нашей стране автотуризм набирает обороты, из года в год все больше людей выбирают поездки на личном транспорте. Самостоятельные путешествия на кемперах, автодомах или прицепах обладают множеством преимуществ, некоторые из которых – отсутствие привязки к месту и времени, нет необходимости в судорожных поисках ночлега и пункта питания. Современные туристы хотят, чтобы любая поездка была максимально комфортной и соответствовала индивидуальным требованиям. Только представьте, как это здорово, ехать к морю и попутно остановиться в живописном месте, дабы насладиться красотами и немного выдохнуть. 

В этом году на выставке «Поехали» будет представлена масштабная экспозиция, посетители увидят технику, которая подойдет для самостоятельных вылазок и удовлетворит желания любого путешественника.

KARSO caravans.jpg

KARSO caravans – крупнейший производитель экспедиционных жилых прицепов, предназначенных для путешествий, охоты и рыбалки, в сегменте off-road, продемонстрирует дома на колесах разной комплектации, чтобы каждый мог определиться в том, что ему ближе. К тому же, в 2024 году компания KARSO представит новые модели внедорожных прицепов, которые позволят путешествовать еще дальше и наслаждаться еще большим комфортом во время поездок.

Для путешествий на пикапе отлично подойдут современные съемные жилые модули Piligrim Camper. Компания предлагает серийные и индивидуальные проекты с активным участием клиента на всех этапах. Самое интересное, что в передвижном жилом модуле Piligrim Camper можно путешествовать круглый год. 

Başkent Karavan.jpg

Ну а если вы активный путешественник и ищите бюджетное решение, то прямиком из Турции на выставку приедет жилой прицеп PIXEL 230 от компании Başkent Karavan. Вес прицепа 440 килограммов, что позволяет осуществлять буксировку любым автомобилем. Внутри караван оснащен всем необходимым – кухней, туалетом, душем и спальными местами. Также на выставке будет крупнейшая автомобильная компания на китайском рынке MAXUS Motors, специализирующаяся на производстве внедорожников и автодомов. Для тех, кто только делает первые шаги в автотуризме, на «Поехали» будут представлены автопалатки отечественного производства от «Эверест Туринг», помимо этого гостей ждет продукция компании «Ястреб», бренд решил не останавливаться на достигнутом и, помимо палаток на крышу, создал жилой модуль в пикап. С жилым модулем не нужно отказываться от привычных удобств, или жертвовать маневренностью авто. Не важно, как далеко вы забрались, не ограничивая себя хорошими дорогами или оборудованными стоянками, с модулем вам доступны самые прекрасные уголки природы с захватывающими дух видами.

Кстати, если перед покупкой автодома, вы хотите попробовать отправиться в самостоятельную поездку в доме на колесах, на нашем мероприятии вас ждет отличное решение. Сразу две компании «Мир Караванера» и «Яхты на колесах» представят свои услуги по аренде жилых модулей. Посетители смогут проконсультироваться с представителями брендов и подобрать автодом исходя из своих предпочтений.

petsun.jpg

Компания PETSUN, участвовавшая в экспозиции выставки к саммиту «БРИКС 2024», покажет на «Поехали» новейшую разработку – прицеп Shpitz GROSS, с ним путешествия станут комфортнее. 

В этом году на мероприятии состоится презентация нового автодома VISION компании из Санкт-Петербурга. 

Grasshopper.jpg

Grasshopper привезет на выставку прицеп-дачу из России, Grasshopper 400 – это абсолютная новинка от компании с максимальными удобствами, о которых вы всегда мечтали, но не ждали от каравана отечественного производства. В этом доме на колесах вас ждёт стиральная машина, посудомойка и не только. Помимо этого, гости увидят главную новинку 2025 года – Grasshopper 300 Т. Форма стала более квадратной, а, значит, появилось больше места и пространства. Больше места для хранения, больше холодильник, больше комфорта!

Также на мероприятии вас ждет разнообразие техники, которая не страшится преград. Вместе с вами мы убедимся, что путешествия доступнее, чем кажется. Ждем всех на выставке «Поехали», которая состоится 29 ноября — 1 декабря в московском ЦВК «Экспоцентр»

Автодом (5)Кемпер (10)Выставка (9)Информация (3)Поехали 2024 (3)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация