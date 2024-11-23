Путешествия с комфортом – это возможно

В нашей стране автотуризм набирает обороты, из года в год все больше людей выбирают поездки на личном транспорте. Самостоятельные путешествия на кемперах, автодомах или прицепах обладают множеством преимуществ, некоторые из которых – отсутствие привязки к месту и времени, нет необходимости в судорожных поисках ночлега и пункта питания. Современные туристы хотят, чтобы любая поездка была максимально комфортной и соответствовала индивидуальным требованиям. Только представьте, как это здорово, ехать к морю и попутно остановиться в живописном месте, дабы насладиться красотами и немного выдохнуть.

В этом году на выставке «Поехали» будет представлена масштабная экспозиция, посетители увидят технику, которая подойдет для самостоятельных вылазок и удовлетворит желания любого путешественника.

KARSO caravans – крупнейший производитель экспедиционных жилых прицепов, предназначенных для путешествий, охоты и рыбалки, в сегменте off-road, продемонстрирует дома на колесах разной комплектации, чтобы каждый мог определиться в том, что ему ближе. К тому же, в 2024 году компания KARSO представит новые модели внедорожных прицепов, которые позволят путешествовать еще дальше и наслаждаться еще большим комфортом во время поездок.

Для путешествий на пикапе отлично подойдут современные съемные жилые модули Piligrim Camper. Компания предлагает серийные и индивидуальные проекты с активным участием клиента на всех этапах. Самое интересное, что в передвижном жилом модуле Piligrim Camper можно путешествовать круглый год.

Ну а если вы активный путешественник и ищите бюджетное решение, то прямиком из Турции на выставку приедет жилой прицеп PIXEL 230 от компании Başkent Karavan. Вес прицепа 440 килограммов, что позволяет осуществлять буксировку любым автомобилем. Внутри караван оснащен всем необходимым – кухней, туалетом, душем и спальными местами. Также на выставке будет крупнейшая автомобильная компания на китайском рынке MAXUS Motors, специализирующаяся на производстве внедорожников и автодомов. Для тех, кто только делает первые шаги в автотуризме, на «Поехали» будут представлены автопалатки отечественного производства от «Эверест Туринг», помимо этого гостей ждет продукция компании «Ястреб», бренд решил не останавливаться на достигнутом и, помимо палаток на крышу, создал жилой модуль в пикап. С жилым модулем не нужно отказываться от привычных удобств, или жертвовать маневренностью авто. Не важно, как далеко вы забрались, не ограничивая себя хорошими дорогами или оборудованными стоянками, с модулем вам доступны самые прекрасные уголки природы с захватывающими дух видами.

Кстати, если перед покупкой автодома, вы хотите попробовать отправиться в самостоятельную поездку в доме на колесах, на нашем мероприятии вас ждет отличное решение. Сразу две компании «Мир Караванера» и «Яхты на колесах» представят свои услуги по аренде жилых модулей. Посетители смогут проконсультироваться с представителями брендов и подобрать автодом исходя из своих предпочтений.

Компания PETSUN, участвовавшая в экспозиции выставки к саммиту «БРИКС 2024», покажет на «Поехали» новейшую разработку – прицеп Shpitz GROSS, с ним путешествия станут комфортнее.

В этом году на мероприятии состоится презентация нового автодома VISION компании из Санкт-Петербурга.

Grasshopper привезет на выставку прицеп-дачу из России, Grasshopper 400 – это абсолютная новинка от компании с максимальными удобствами, о которых вы всегда мечтали, но не ждали от каравана отечественного производства. В этом доме на колесах вас ждёт стиральная машина, посудомойка и не только. Помимо этого, гости увидят главную новинку 2025 года – Grasshopper 300 Т. Форма стала более квадратной, а, значит, появилось больше места и пространства. Больше места для хранения, больше холодильник, больше комфорта!

Также на мероприятии вас ждет разнообразие техники, которая не страшится преград. Вместе с вами мы убедимся, что путешествия доступнее, чем кажется. Ждем всех на выставке «Поехали», которая состоится 29 ноября — 1 декабря в московском ЦВК «Экспоцентр»