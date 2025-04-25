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Дебют нового электрического ситикара JAC Y3: что думают эксперты

Продажи электрокара JAC Y3 начались в Китае. Автомобиль получил стильный дизайн, новые функции и долгий запас хода. Все подробности о премьере!
А
Антон Звонкий
25.04.2025, 07:11·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Китае начали продажи доступного городского электрокара JAC Y3, который вступит в соперничество с BYD Dolphin. Автомобиль получил уникальный дизайн, включая круглую оптику с 137 светодиодными лампочками, двухцветный кузов и округлые линии.

Модель также представлена в специальной версии Black Pineapple Edition. Черный кузов автомобиля украшен золотыми элементами, включая 17-дюймовые колесные диски. Черно-золотая цветовая гамма использована не только снаружи, но и в интерьере автомобиля. Длина JAC Y3 составляет 4025 мм, колесная база – 2620 мм.

При оформлении салона особое внимание было уделено дизайну для создания приятной атмосферы и комфорта для пассажиров. В салоне присутствует 15,6-дюймовый развлекательный экран с операционной системой Yttrium, мягкие материалы на центральной консоли и дверных картах, а также кожаная отделка руля с двойной строчкой.

Фото: Carsweek.ru

Все комплектации, за исключением базовой, теперь включают автоматическое закрывание окон во время дождя, электрическую регулировку водительского кресла с 6 позициями, видеорегистратор, автоматический кондиционер, камеры кругового обзора с функцией прозрачного шасси, виртуальную приборную панель, бортовую сеть и другие опции.

Электрокары 2025 года оснащены электромотором мощностью 60, 70 или 100 кВт, а базовая модель имеет литий-железо-фосфатную батарею. Запас хода для модели мощностью 60 кВт составляет 330 км, для 70 кВт – 405 км, а для топовой версии 100 кВт – 505 км.

Фото: Carsweek.ru

Также было объявлено, что на автосалоне в Шанхае была представлена высокопроизводительная версия Cadillac LYRIQ-V с эффектным обвесом.

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