Автомобилисты с нетерпением ждут релиза нового кроссовера бренда LADA.

Компания "АвтоВАЗ" планирует представить кроссовер сегмента В+ на базе Lada Vesta на Петербургском международном экономическом форуме летом 2025 года. По информации представителей компании, новинка будет относиться к 2026 модельному году.
Telegram-канал «Русский автомобиль» рассекретил некоторые детали о предстоящем автомобиле. Согласно сообщениям сообщества, новый кроссовер от ВАЗ будет иметь китайскую панорамную крышу, что потребовало изменений в дизайне кузова. Также планируется установка «монофонаря» на крышке багажника - световой полосы, объединяющей задние фонари.
По неофициальным данным, готовящаяся модель может быть оснащена 150-сильным китайским турбомотором, который будет работать в паре с вариатором.
Вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Дмитрий Костромин подтвердил, что внешний вид будущего кроссовера уже утвержден. Он представил публике изображение будущей модели во время одного из своих выступлений.
Ранее на нашем портале сообщалось, что Lada Iskra, хотя еще не выпущена, уже имеет новый цвет кузова.