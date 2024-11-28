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Автомобилисты с нетерпением ждут релиза нового кроссовера бренда LADA.

Компания "АвтоВАЗ" планирует представить кроссовер сегмента В+ на базе Lada Vesta на Петербургском международном экономическом форуме летом 2025 года. По информации представителей компании, новинка будет относиться к 2026 модельному году.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.11.2024, 11:31·1 мин

Компания "АвтоВАЗ" планирует представить кроссовер сегмента В+ на базе Lada Vesta на Петербургском международном экономическом форуме летом 2025 года. По информации представителей компании, новинка будет относиться к 2026 модельному году.

Telegram-канал «Русский автомобиль» рассекретил некоторые детали о предстоящем автомобиле. Согласно сообщениям сообщества, новый кроссовер от ВАЗ будет иметь китайскую панорамную крышу, что потребовало изменений в дизайне кузова. Также планируется установка «монофонаря» на крышке багажника - световой полосы, объединяющей задние фонари.

По неофициальным данным, готовящаяся модель может быть оснащена 150-сильным китайским турбомотором, который будет работать в паре с вариатором.

Вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Дмитрий Костромин подтвердил, что внешний вид будущего кроссовера уже утвержден. Он представил публике изображение будущей модели во время одного из своих выступлений.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что Lada Iskra, хотя еще не выпущена, уже имеет новый цвет кузова.

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