Штраф в $500 000 наложен на промоутера Гран При США

После завершения Гран При США, вновь активизировались вопросы безопасности. Около 200 зрителей решили покинуть трибуны и проникнуть на трассу, нарушив все правила безопасности.

После тщательного рассмотрения ситуации, стюарды приняли несколько важных решений. Во-первых, промоутер нарушил определенную статью Международного спортивного кодекса.

Кроме того, промоутеру требуется разработать и представить FIA до конца 2024 года официальный план действий по исправлению ситуации и оценить другие потенциальные зоны риска вокруг трассы.

Следует отметить, что в последнее время на трассе произошло несколько инцидентов, поэтому безопасность зрителей становится приоритетом для спорта в целом.

Учитывая серьезность произошедшего инцидента, промоутеру было назначено штраф в размере 500 000 евро.

Однако 350 000 евро из этой суммы являются условными до конца 2026 года, при условии отсутствия новых нарушений во время соревнований под эгидой FIA.

Стюарды также предложили FIA направить средства, полученные в виде штрафа, на улучшение системы безопасности под контролем Департамента безопасности FIA.

Напоминаем, что все стороны имеют право на апелляцию в данном случае. Вопрос безопасности на гоночных трассах остается одним из ключевых аспектов в мире автоспорта.