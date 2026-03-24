Главная Новости Продажи В России продажи автомобилей премиум-класса выросли почти на 20%
Новости

В России за январь–февраль 2026 года продажи новых премиальных автомобилей выросли на 19,3%, лидируют бренды EXEED, TANK и BMW.
РедакцияР
Редакция
24.03.2026, 10:01·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

В России за январь и февраль 2026 года было продано 17 520 новых автомобилей премиум-класса. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные агентством «АВТОСТАТ» со ссылкой на АО «ППК». Показатель оказался выше аналогичного периода прошлого года на 19,3%.

По словам заместителя начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ» Дмитрия Ярыгина, несмотря на общее сокращение авторынка на 3,9%, доля премиального сегмента среди всех новых автомобилей в стране увеличилась. «В начале 2025 года она составляла 8,8%, а по итогам первых двух месяцев 2026 года достигла 10,9%», — отметил эксперт.

Среди премиальных брендов лидером продаж в России остается китайский EXEED, реализовавший за отчетный период 2 519 автомобилей. Однако этот результат оказался ниже прошлогоднего показателя на 18,7%. Вторую позицию занимает еще один китайский производитель — TANK, с объемом продаж 2 234 машины, что на 27,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. На третьем месте расположился немецкий бренд BMW, который, несмотря на официальное отсутствие на российском рынке, увеличил продажи до 2 180 автомобилей — это на 73,3% больше, чем годом ранее. В пятерку самых востребованных премиальных марок также вошли китайские Voyah (1 759 шт.) и Hongqi (1 671 шт.), которые показали значительный рост: на 107,2% и 84,6% соответственно.

Стоит добавить, что наиболее популярной премиальной моделью в России по-прежнему остается внедорожник TANK 300. За первые два месяца 2026 года было реализовано 1 268 новых экземпляров этой модели.

Фото: АВТОСТАТ

Источник

Авторынок россии (702)Легковые автомобили (610)Продажи (907)Марки-лидеры (286)Премиум-марки (91)Премиум-сегмент (28)

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация