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Продажи гибридных автомобилей в России увеличились более чем в 6 раз

По данным агентства «АВТОСТАТ», объем продаж новых подключаемых гибридных легковых автомобилей (PHEV или плагин-гибриды) в России за 10 месяцев 2024 года составил 31,7 тыс. штук.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
20.11.2024, 16:13·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Это на 6,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (5,1 тыс. автомобилей).

Интересно, что за год количество марок в этом сегменте увеличилось с 16 до 24, а число моделей выросло с 32 до 59. Тем не менее, абсолютное большинство (94%) продаж приходится на четыре бренда: Lixiang, Voyah, TANK и AITO. В рейтинге моделей 87% рынка занимают всего пять автомобилей: Lixiang L7, Lixiang L9, Voyah Free, TANK 500 и Voyah Dream.

По данным географии продаж плагин-гибридов, наибольшее количество автомобилей было продано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге, что составляет 46% от общего объема. Удивительно, что в ТОП-10 регионов по продажам гибридных авто оказались не только Краснодарский край, Татарстан, Ростовская, Свердловская и Новосибирская области, но также Дагестан и Чечня. Эти республики северного Кавказа заняли пятое и восьмое места в общем рейтинге продаж. Десять из перечисленных регионов объединили в себе 70% всех проданных PHEV в январе - октябре текущего года.

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