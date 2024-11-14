Рекордные продажи новых пикапов в октябре: JAC T9 стал бестселлером

Предыдущий рекорд установлен в декабре 2014 года и составлял 3 245 проданных автомобилей.

В течение четвертого месяца подряд китайская марка JAC удерживает лидирующие позиции на российском рынке пикапов. В октябре было продано 828 пикапов этого производителя. Great Wall оказался на втором месте с объемом продаж в 618 машин. Также в пятерку лидеров вошли Changan (513 шт.), УАЗ (450 шт.) и Sollers (359 шт.).

Стоит отметить, что модель JAC T9 стала самым продаваемым пикапом в России за октябрь, разошедшись тиражом в 583 единицы. Changan Hunter Plus (513 шт.) и Great Wall Poer (460 шт.) заняли второе и третье место соответственно. Также в ТОП-5 попали УАЗ "Пикап" и Sollers ST6 (450 и 359 единиц).

Общие продажи новых пикапов в России за 10 месяцев 2024 года составили 23 895 штук, что на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наиболее популярным брендом остается Great Wall, занимающий 25% рынка.