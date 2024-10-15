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Сокращение объемов продаж автомобилей на российском рынке достигло 26%

Эксперты портала "Автостат" представили отчет о продажах новых автомобилей в России на прошлой неделе. Согласно данным, за период с 7 по 13 октября было приобретено 36 504 новых машины.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.10.2024, 07:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Эксперты портала "Автостат" представили отчет о продажах новых автомобилей в России на прошлой неделе. Согласно данным, за период с 7 по 13 октября было приобретено 36 504 новых машины. Это указывает на снижение объема продаж на 26% по сравнению с первой неделей октября.

Наибольшее количество проданных автомобилей принадлежит компании LADA, которая реализовала 9 527 единиц.

Второе место заняла компания Haval с показателем в 5 156 проданных автомобилей. Бренд Geely с 3 530 проданными авто замыкает тройку лидеров, значительно уступая предыдущим позициям. Компания Chery на четвертом месте с результатом в 3 067 проданных машин. В топ-5 также вошел китайский бренд Changan, реализовавший 2 316 автомобилей.

Следует отметить, что остальные автопроизводители не смогли достичь отметки в 1 тыс. продаж за неделю. Наиболее выделяющейся в этом плане является компания Belgee с результатом в 919 проданных машин.

Также заметен успех бренда Toyota, который впервые с марта вошел в топ-10, показав результат в 852 проданные единицы. Однаковый показатель у Omoda. На девятой строчке находится Jetour с объемом продаж в 837 единиц. Десятку лидеров закрывает премиальная компания Exeed, продав 737 автомобилей.

Ранее на портале сообщалось о готовящемся к выходу на рынок новом внедорожнике от компании Tank. Этот автомобиль станет флагманской моделью бренда на российском рынке.

Фото: Carsweek.ru

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