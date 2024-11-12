Продажи электромобилей упали на 21% в октябре

По информации экспертов агентства "АВТОСТАТ", в России в октябре 2024 года было продано 1 349 новых* электрокаров, что на 21% меньше, чем в прошлом году. Эти данные были представлены в ходе онлайн-эфира "АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России".

По итогам октября самым популярным среди россиян остается китайский бренд Zeekr, чьи автомобили разошлись тиражом в 604 экземпляра. На втором месте оказался отечественный производитель "Москвич" – его электрокроссоверы были проданы в количестве 196 штук. Третью строчку заняла китайская марка ORA, реализовавшая 74 единицы. Также в пятерку лидеров вошли Avatr и Volkswagen (51 и 38 автомобилей соответственно). Однако российский бренд Evolute на этот раз не попал в список пяти самых популярных, хотя ранее он постоянно присутствовал в нем.

По итогам первых 10 месяцев текущего года общий объем продаж электрокаров в России составил 15 310 штук. Это на 46% больше, чем за аналогичный период в 2023 году. Эксперты отмечают, что этот показатель уже превысил объем продаж электромобилей за весь прошлый год (14 089 штук).

На фото: "Москвич"